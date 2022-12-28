بنزرت: استكمال التراخيص والملفات الإدارية الخاصة بمشروع " تيليفريك بنزرت".. ونهاية جانفي المقبل إتمام الملف المالي (باعث المشروع)

افاد باعث المشروع السياحي والبيئي للنقل الترفيهي بواسطة الكابل " تيليفيريك بنزرت" عماد الزواوي، بأن جميع الملفات الإدارية والتراخيص الواجبة لانجاز هذا المشروع السياحي تم اعدادها واستكمالها والحصول عليها من قبل مختلف المصالح المتداخلة المحلية منها والجهوية والمركزية .



وأضاف الزواوي في تصريح لمراسل (وات)، اثر جلسة عمل انتظمت عشية اليوم الثلاثاء، باشراف والي بنزرت سمير عبد اللاوي بمقر الولاية، انه تحصل على موافقة شفوية من قبل مصالح

" التجاري بنك" لتمويل المشروع بقيمة تناهز 12 مليون دينار، حيث سيتولى اعداد ملف ودراسة مالية كاملة للمشروع في شهر جانفي المقبل على اقصى تقدير، ليتم الشروع لاحقا في بقية المراحل الفنية للمشروع.



وبين أن المشروع سيمتد في مرحلته الأولى على مسافة تفوق 2 كلم ، بين منطقتي منتزه الناظور واعلى نقطة في منطقة الرأس الأبيض، وبطاقة تشغيل مباشرة تقدر بـ 50 شخصا، دون اعتبار بقية مواطن العمل غير المباشرة القارة والموسمية.



من جهته، أبرز الرئيس المدير العام للمؤسسة الفرنسية المختصة في صناعة وتركيب التليفريك" MND" قزافيي غالوت " Xavier Galott"، اهمية الابعاد السياحية والتنموية لمشروع تيليفريك بنزرت وخصوصياته الفنية، مبينا ان مؤسسته ستعمل على دعمه من خلال استقطاب بعض مؤسسات التمويل الفرنسية المعروفة، للمساهمة في تمويله ومنها بنك " AFD" وبنك "BBI" وغيرهما.



من جانبهما، أكد كل من الكاتب العام للولاية فيصل الجويني والمعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني ، حرص جميع هياكل الدولة التونسية على دعم مثل هذه المشاريع المجددة وذات الإضافة التنموية والفنية والاجتماعية بالجهة ، وعلى معاضدة جهود باعث المشروع في فض جميع الإشكاليات الطارئة او الهيكلية، بما يضمن انطلاق إنجازه في اقرب الآجال.



يذكر أن والي بنزرت، كان استقبل مؤخرا باعث المشروع بمقر الولاية، للنظر في مجمل الإجراءات الكفيلة بحصوله على مختلف التراخيص القانونية الواجبة لانطلاق انجاز المشروع السياحي والبيئي للنقل الترفيهي بواسطة الكابل " تيليفيريك بنزرت".



وقد حضر جلسة العمل كذلك، المدير الجهوي للسياحة ببنزرت الياس مسلم ورئيسة وحدة الإحاطة بالمستثمرين بمركز الولاية سيدة ليمام والمستشار الفني للمشروع محمد حاجي.



