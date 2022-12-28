تطاوين : حجز اكثر من 2600 كلغ من المواد الغذائية المدعمة في عملية مضاربة غير مشروعة لتاجري تفصيل وجملة

Publié le Mercredi 28 Decembre 2022 - 07:36 قراءة: 0 د, 29 ث
      
كشفت دورية للحرس الوطني ليلة أمس الاثنين، خلال ايقافها لشاحنة تاجر تفصيل، محملة ب 600 كلغ من المواد الغذائية المدعمة دون فواتير، عن عملية مضاربة غير مشروعة، تمثلت في خزن هذا التاجر لأكثر من الفي كلغ من المواد الغذائية المدعمة بمسكنه، الذي تم تفتيشه اليوم الثلاثاء باذن من النيابة العمومية، وفق ما افاد به (وات)، المدير الجهوي للتجارة صالح عزوز.

كما صرح المدير الجهوي للتجارة، بان البحث في هذه العملية، شمل ايضا تاجر الجملة الذي زود تاجر التفصيل بهذه المواد، وتم حجز كامل الكمية التي تم العثور عليها لديه، وتأمينها بمكتب الديوانة بتطاوين وتحرير محضر في الغرض.

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