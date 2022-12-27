ملفات التعاون الثنائي في مختلف المجالات محور لقاء بين وزير الخارجية وسفير موريتانيا بتونس

مثل استعراض ملفات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، أبرز محاور اللقاء الذي دار اليوم الثلاثاء، بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، وسفير الجمهوريّة الإسلامية الموريتانية بتونس دمان همر، بمقر الوزارة.



وثمن الوزير بالمناسبة، الروابط العريقة القائمة بين تونس وموريتانيا، والمستندة إلى القواسم المشتركة التي تجمع الشعبين الشقيقين، مُشيدا بمستوى التعاون القائم بين البلدين، ومؤكدا على أهمية مواصلة ترسيخ سُنّة التنسيق والتشاور بخصوص الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



كما أبرز في هذا السياق، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، حرص تونس الراسخ على ضرورة العمل من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أرفع المراتب، وفق تصورات مشتركة ورؤى جديدة، مشددا على أهمية التنسيق بين الجانبين للإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية المقبلة، وعلى رأسها الدورة التاسعة عشرة للجنة العليا المشتركة.



من جانبه، نوّه السفير الموريتاني بمتانة علاقات التعاون العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين، مبرزا تطلع بلاده إلى مزيد تطويرها وتوسيعها إلى مجالات جديدة وواعدة، في ظل ما يتوفر عليه البلدان من إمكانيات كبيرة.





