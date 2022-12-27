وزير الدفاع يزور مقر الادارة العامة للشؤون القانونية والعقارية والنزاعات

وزير الدفاع يزور مقر الادارة العامة للشؤون القانونية والعقارية والنزاعات

Publié le Mardi 27 Decembre 2022 - 19:34 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أدى وزير الدفاع الوطني عماد مميش، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقد إلى مقر الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية والنزاعات، اطلع خلالها على سير نشاط الإدارة ومختلف مكوناتها وظروف العمل ومعاينة البنية الأساسية بها.

كما إطلع الوزير، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني، على مصلحة القانون الدولي الإنساني، وأثنى على ما تقوم به من دور في نشر ثقافة هذا القانون، والتعريف بمبادئه وتكوين أخصائيين في المجال.
واستمع بالمناسبة، إلى بيانات حول القوانين المنجزة ومشاريع القوانين التي هي بصدد الإنجاز، ورقمنة الإدارة عبر تحديث المنظومات الإعلامية الخاصة بالإدارة العامة، تيسيرا للعمل وتحقيقا لسرعة الإنجاز والمتابعة وترشيد الإنفاق.
وأنصت الوزير ايضا إلى مشاغل الأفراد المتصلة بمسارهم المهني، ودعم التكوين المستمر في المجال، والسبل الكفيلة بالإرتقاء بالمنظومة القانونية والإدارية للمؤسسة العسكرية، وذلك بما يتماشى وتطوّر مهامها وملاءمتها مع أحكام الدستور الجديد.

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