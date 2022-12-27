ميسي يعود إلى باريس سان جيرمان مطلع جانفي القادم

ميسي يعود إلى باريس سان جيرمان مطلع جانفي القادم

Publié le Mardi 27 Decembre 2022 - 18:39 قراءة: 0 د, 26 ث
      
قال كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء إن ليونيل ميسي سيعود إلى النادي مطلع جانفي القادم.
وسجل المهاجم الأرجنتيني، الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، هدفين ليقود منتخب بلاده للفوز على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي كأس العالم قبل تسعة أيام.
وسيغيب ميسي البالغ من العمر 35 عاما عن مباراة باريس سان جيرمان على ملعبه في البطولة أمام ستراسبورغ غدا الأربعاء وكذلك عن مواجهة لانس يوم الأحد.
ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري برصيد 41 نقطة من 15 مباراة متقدما بخمس نقاط على لانس صاحب المركز الثاني.

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