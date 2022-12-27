وزارة الفلاحة تحدث 6 مناطق سقوية عمومية جديدة في ظل ادخال تغييرات على مساحة 12 منطقة قائمة

أحدثت وزارة الفلاحة 6 مناطق سقوية جديدة تغطي عدة ولايات من بينها منطقة صيانة في وقت راجعت فيه مساحة 12 منطقة سقوية سواء بالترفيع او التخفيض.



وأعلنت وزارة الفلاحة عن الاحداثات الجديدة والتغيرات على المناطق السقوية القائمة في اطار سلسلة من الأوامر صدرت بالرائد الرسمي عدد 142 ليوم 27 ديسمبر 2022 .



وقررت الوزارة احداث منطقة صيانة الموارد المائية بمائدة "تبرسق" من معتمدية تبرسق من ولاية باجة. علما وان هذا الخزان المائي لمائدة" تبرسق" يضم 31 بئرا عميقة و78 بئرا سطحية و5 عيون طبيعية.



واحدثت وزارة الفلاحة مناطق سقوية عمومية بمعتمديات سيدي الهاني والنفيضة والزاوية القصيبة الثريات من ولاية سوسة وبمعتمديتي منزل بوزيان وسيدي بوزيد الغربية من ولاية سيدي بوزيد.



وتتضمن قائمة الاحداثات الجديدة ، تهيئة مناطق سقوية بمعتمدية قبلي الشمالية ومناطق سقوية بمعتمدتي فوسانة والقصرين الجنوبية وتالة وفوسانة من ولاية القصرين.



ورفعت الوزارة حدود المنطقة السقوية العمومية بالقصيرة مــن معتمدية سوق الجديد الى 70 هكتارا والمنطقة العموميـة ببوطليلة الى 120 هكتارا



وزادت مساحة المنطقة السقوية العمومية بأولاد سعيد 2 مـن معتمدية جلمة بولايـة سيدي بوزيد الى 91 هكتارا والمنطقة السقوية بالرميلية الى 83 هكتارا والمنطقة السقوية الزرارقية مـن الى 64 هكتارا



وقلصت في المقابل حدود المنطقة حدود المنطقة السقوية العمومية بمساكن الى 165 هكتارا والمنطقة السقوية العمومية عين زريق من معتمدية قابس الجنوبية بولاية قابس الى زهاء 96 هكتارا.



وخفّضت حدود المنطقة السقوية العمومية بمجاز الباب الى 3798 هكتارا واخرجت المقسم الفلاحي عدد 37 من المنطقة العمومية السقوية باكودة لتشييد مدرسة إعدادية ومعهد ثانوي ومقر للبلدية وقباضة مالية ومركب شبابي ومكتب بريد ودار ثقافة ومكتبة عمومية ومجمع أمني.



