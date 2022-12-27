افتتحت اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للهندسة والتنمية المستدامة الذي تنظمه جمعية التنمية والتكنولوجيا والتجديد بدعم من الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي وبمشاركة مختصين من تونس والكاميرون وفرنسا.

وأبرز والي المنستير، المنذر بن سيك علي، خلال جلسة الافتتاح، أهمية هذا المؤتمر الذي يجمع بين الطابع التقني والبعد الأكاديمي، ويتطرّق إلى علاقة المهندس بالتنمية المستدامة، معتبرا أنّ نسبة التأطير الهندسي ضعيفة حيث تبلغ 1.2 في المائة، في ظلّ مغادرة 20 مهندسا يوميا للبلاد، وهو ما يستوجب ردّ الاعتبار للمهندس باعتباره دعامة وعمادا لتنمية مستدامة وحقيقية، وفق تعبيره.

ويتطرّق المحاضرون، على إمتداد ثلاثة أيام في هذا المؤتمر متعدّد الاختصاصات، عبر 6 محاضرات و140 مداخلة شفوية و20 معلقة علمية وورشتين، إلى المستجدات والأبحاث ذات العلاقة بـ5 محاور وهي التكنولوجيا والتجديد في الهندسة، والتطورات الاقتصادية والتصرّف، والكيمياء المستدامة والمواد والمواد النانونية، والطاقة المستدامة ومحيط العلوم، والبيداغوجيا والتدريس والمسارات الاجتماعية الإنسانية.

وأوضح رئيس المؤتمر الدولي للهندسة والتنمية المستدامة والأستاذ بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير وليد حسن، أنّ الباحثين الشبان سيقدّمون مستجدات أبحاثهم داخل مخابر البحث الراجعين لها بالنظر والحلول الممكنة في مجال الانتقال الطاقي على غرار التوجه نحو الطاقات المتجددة باعتبار أنّ تونس تزخر بالطاقات الشمسية والرياح والماء وماء البحر، والاقتصاد الطاقي.

واعتبر أنّ التحدي في تونس يتمثّل في الوصول في أفق سنة 2030 إلى 35 في المائة من الاستهلاك في الطاقات المتجددة، علما أننا مازلنا حاليا في حدود 5 في المائة، مشيرا إلى أنّ هناك العديد من المشاريع الجاري انجازها ومن شأنها الدخول حيز الإنتاج بين 2023 و2026 على أمل تجاوز نسبة استهلاك بـ50 في المائة لهذه الطاقات في سنة 2050.

ويبلغ العجز الطاقي في تونس حاليا 49 في المائة، وهي نسبة كبيرة، تستوجب تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص من أجل الاستثمار في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، باعتبار أنّه لا يمكن التعويل فقط على الدولة للوصول إلى نسبة 35 في المائة المؤملة، حسب وليد حسن.

ويشمل المؤتمر، في هذا الإطار، جلسة علمية حول المواد والمواد النانونية لاستعراض إمكانية تحسين الألواح الضوئية الفولتية لتتلاءم مع مناخ البلاد التونسية، وتركيز شبكة ذكية تغطي كامل البلاد لإنتاج الطاقات المتجددة، وتحلية مياه البحر.

وأكد وليد حسن أنّ تونس أنتجت بحوثا كثيرة في هذا الإطار غير أنّها تظلّ فوق الرفوف أو تستثمر في الخارج ثم تعيد شراءها، مضيفا قوله "نحن كباحثين نريد نتائج هذه الأبحاث أن تصل إلى الصناعيين في تونس".

وبيّن، من جهته، الباحث والمدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، الشاذلي العبدلي، أنّ تونس تحتل المرتبة 12 من بين 132 دولة في العالم من حيث المنشوات العلمية متقدّمة بذلك على العديد من الدول الأوروبية، وتحتل المرتبة 105 من حيث التفاعل بين الجامعة والمحيط الاجتماعي والاقتصادي، والمرتبة 122 من حيث استعمال نتائج البحث العلمي من قبل المؤسسات "غير أنّها متميزة من حيث إنتاج أبحاث ذات جودة معترف بها عالميا"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أنّه رغم تركيز عدّة وزارات تونسية هياكل لتثمين البحث العلمي إلّا انعكاسات الأبحاث على المحيط الاجتماعي والاقتصادي والتطور الاقتصادي مازال محتشما جدّا، وفق تقديره.



