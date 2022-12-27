أعرب رجال اعمال تونسيون منضوون تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن تطلعهم للاستثمار في ليبيا عبر شراكة مربحة للبلدين في وقت تحتاج فيه الى الشروع في تطبيق البرنامج التنفيذي للاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين.



ويواصل وفد من منظمة الأعراف برئاسة، سمير ماجول، زيارة عمل الى ليبيا بدأها يوم 24 ديسمبر وتنتهي يوم 30 ديسمبر 2022، إجراء لقاءات مع مسؤولين ومنظمات.



وعقد وفد الاعمال، الثلاثاء، جلسة عمل مع مسؤولين مع صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي يتقدمهم المدير العام للصندوق، ياسين محمد الأبيض، ورئيس الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة بليبيا، محمد عبد الكريم الرعيض، وسفير تونس في ليبيا، لسعد العجيلي.



واستعرض الابيض، خلال الجلسة، عددا من المشاريع المطروحة للإنجاز في مجالات الإسكان والصحة والطرقات والمواصلات والتي يمكن للمؤسسات التونسية المشاركة فيها .



واطلع المشاركون في الجلسة على مكونات مركب سياحي وسكني وإداري تقوم بإنجازه مؤسسة تونسية بكفاءات تونسية دخل قسم منه حيز الاستغلال منذ سنوات ويجري حاليا استكمال الأجزاء المتبقية.



وانعقدت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة عمل ثانية مع المسؤولين على الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص الذي قدموا لمحة عن أهداف الشركة والمشاريع التي تعمل على تنفيذه في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وكان الوفد بحث، امس الاثنين، خلال جلسة عمل مع وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، محمد الحويج، الصعوبات التي تعترض أصحاب الأعمال والمؤسسات التونسية في ليبيا والحلول المتاحة لتجاوز هذه الإشكاليات.



وأكد الحويج ، في هذا الصدد، أنّ ليبيا تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع تونس في مختلف المجالات وتنفيذ استراتيجية مشتركة للأمن الغذائي والدوائي في كلا البلدين.



وأبرز الحاضرون ضرورة البدء بالبرنامج التنفيذي للاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين لتسهيل معاملات الشركات والتنقل والإقامة لأصحاب الأعمال وانسياب السلع والخدمات عبر المنافذ، والعمل على تحريك عجلة الاستثمار بقطاعات الطاقة والنفط والإسكان والمواصلات.



يشار الى ان وفد الاتحاد عقد يوم الأحد 25 ديسمبر 2022 جلسة عمل مع الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة بليبيا لبحث فرص التعاون المشترك لتنفيذ المطروحة منها.



