سليانة: متساكنو معتمدية كسرى يغلقون الطريق الوطنية رقم 12 احتجاجا على استرجاع الدولة لفجوات غابية مستغلة من قبل الأهالي

عمد عدد من متساكني معتمدية كسرى من ولاية سليانة، اليوم الثلاثاء، إلى غلق الطريق الوطنية رقم 12 وأشعلوا العجلات المطاطية، ما حال دون مرور السيارات في الاتجاهين، وذلك على خلفية استرجاع الإدارة الجهوية للغابات لعدد من الفجوات الغابية بكسرى والمستغلة من قبل المتساكنين منذ سنوات.



وبيّن علي الغريسي، المتحدث باسم المحتجين، لـ"وات"، أن أعوان الغابات أقدموا مساء أمس الاثنين على قلع عدد من أشجار الزيتون بإحدى الفجوات الغابية بمعتمدية كسرى، ومنعوا الأهالي من سقي منتوجاتهم رغم أنها مستغلة منذ سنوات ولدى عدد منهم شهادة استغلال لها.

وذكر أن المحتجين يطالبون السلط المعنية بتسوية وضعية العقارات الواقعة في ملك الدولة الغابي في أقرب الآجال، وسيتبعون أشكال تصعدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، وفق قوله.

في المقابل، أوضح رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسليانة، صبري الولاني، في تصريح لـ"وات"، أن أعوان الغابات مطالبين بالسهر على تنمية الثروة الغابية وحمايتها لتنفيذ مقتضيات مجلة الغابات لا سيما في ظلّ تغير صبغة الغابة دون وجه قانوني لتصبح فلاحية.

وقال إنه تم تركيز لجنة جهوية يترأسها والي سليانة للنظر في الفجوات الغابية بمعتمدية كسرى واستغلالها غير القانوني، وتتكون من ممثلين عن أملاك الدولة، ونزاعات الدولة، والشؤون الاجتماعية، وديوان قيس الأراضي، ومعهد الآثار، وذلك بتوصية من وزير الفلاحة.

وأضاف أن معتمدية كسرى تحتوي على أكثر من 4 آلاف هكتار مستغلة عشوائيا، كما يتعمّد عدد من الأشخاص إلى بيع ملك الدولة الغابي واستغلاله بصفة مجانية ودون وجه حق ودون صفة مما دفع بأعوان الغابات للتصدي لهذه الظاهرة واستفحالها.



