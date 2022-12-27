وزارة الصحة تسجل 5 وفايات و 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الممتد من 19 الى 25 ديسمبر 2022

وزارة الصحة تسجل 5 وفايات و 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الممتد من 19 الى 25 ديسمبر 2022

Publié le Mardi 27 Decembre 2022 - 13:41 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 5 وفايات و94 إصابة بفيروس كورونا، من جملة 1496 تحليلا تم اجراءه، خلال الأسبوع الممتد من 19 الى 25 ديسمبر 2022
وأوضحت الوزارة ، في بلاغ لها، أن عدد الحالات الجديدة التي أقامت بالمستشفيات و المصحات الخاصة خلال الأسبوع ذاته بلغت 18 حالة،فيما تماثل 127 مصابا بالكوفيد 19 للشفاء.
ولفتت الوزارة الى أن العدد الجملي للوفايات منذ ظهور الجائحة بلغ 29 ألفا و 284 وفاة، فيما بلغ العدد الجملي للمصابين مليون و 147 ألفا و 571 مصابا ، تماثل مليون و 134 ألفا و 301 منهم للشفاء.
 
 

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259021



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 | 4 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:45 17:12 14:53 12:27 07:31 05:58
Babnet
24°
 Babnet24° Babnet % 33 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
0.51 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1521°-1321°-1220°-1121°-11
  • Avoirs en devises
    22171,7

  • (26 dec)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,31376 DT        1$ =3,12145 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 dec)   560,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   