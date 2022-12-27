أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 5 وفايات و94 إصابة بفيروس كورونا، من جملة 1496 تحليلا تم اجراءه، خلال الأسبوع الممتد من 19 الى 25 ديسمبر 2022

وأوضحت الوزارة ، في بلاغ لها، أن عدد الحالات الجديدة التي أقامت بالمستشفيات و المصحات الخاصة خلال الأسبوع ذاته بلغت 18 حالة،فيما تماثل 127 مصابا بالكوفيد 19 للشفاء.

ولفتت الوزارة الى أن العدد الجملي للوفايات منذ ظهور الجائحة بلغ 29 ألفا و 284 وفاة، فيما بلغ العدد الجملي للمصابين مليون و 147 ألفا و 571 مصابا ، تماثل مليون و 134 ألفا و 301 منهم للشفاء.







