مكارم المهدية: استقالة جماعية للهيئة المديرة

أعلنت الهيئة المديرة لمكارم المهدية استقالتها بصفة جماعية، وانهاء تسييرها للجمعية، بسبب غياب الدعم المادي.

ودعت الهيئة المديرة المستقيلة، في بلاغ، السلط المعنية لتعيين هيئة تسييرية في أقرب الآجال، للاشراف على الفريق الى حين انعقاد جلسة عامة انتخابية خارقة للعدة.

كما عبرت عن أسفها لعدم إلتفاف رجالات النادي حول الفريق، مشيرة الى أنّ هذه الإستقالة هي من منطلق تحمل المسؤولية و فسح المجال لهيئة جديدة أملا في تحسن وضعية الجمعية، بحسب نص البلاغ.

يذكر الأوضاع المادية كانت قد انعكست سلبا عن نتائح بعض الفروع، خصوصا في فرع كرة القدم، حيث يحتل فريق مكارم المهدية المركز العاشر لبطولة الرباطة المحترفة الثانية (المجموعة الثانية)، برصيد 7 نقاط، بعد 9 جولات.



