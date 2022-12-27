مدنين: المصادقة على 7 مشاريع جديدة لعائدين من الخارج ضمن الآلية الوطنية "تونسنا"

أمضت لجنة المصادقة على المشاريع صلب المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بمدنين على 7 عقود مشاريع جديدة بالجهة ضمن الآلية الوطنية "تونسنا" الموجهة لفائدة التونسيين العائدين من الخارج عن طواعية من بلدان فرنسا، وألمانيا، وبلجيكا، والنمسا، وسويسرا، بحسب المندوب الجهوي لديوان التونسيين بالخارج بمدنين منير الجماعي.



وتوزعت هذه المشاريع الجديدة بين 3 مشاريع بمعتمدية جرجيس، ومشروع واحد بكل من معتمديات بن قردان، وحومة السوق، واجيم، ومدنين المدينة، متمثلة في محل لبيع البقول الجافة، وكراء الخشب، وتربية الماشية، وسيارة لنقل البضائع، ودهن التزويق، وتسمين القعدان (الإبل) ، ومطعم بيتزا.

ومنذ انطلاق هذه الآلية التي تهدف الى مساعدة العائدين إلى أرض الوطن ممن لم يسعفهم الحظ في الخارج، تمت المصادقة على اكثر من 100 مشروع وفرت دخلا قارا لاصحابها ومكنتهم من توفير مواطن شغل.



يذكر ان الآلية الوطنية "تونسنا" توفر منحا للمنتفعين بها بالتعاون مع البلدان الخمسة المذكورة آنفا والتي تشترط ان يكون التونسي قد قضى فترة لا تقل عن 6 اشهر في إحداها مع اثباته ذلك، وان لا يكون قد مرّ على عودته الى تونس سنة.

ويختار المنتفع المشروع الذي يريد ويراه مناسبا له، ليحصل على منحة تسند له في شكل اقتناء معدات او تجهيزات او مواد اساسية غيرها من المكونات اللازمة لاقامة مشروعه.



