المنستير: ضبط 25 شخصا في عملية هجرة غير نظامية في اتجاه ايطاليا من بينهم ممفتش عنه صادر بشأنه 26 منشور تفتيش

أحبطت وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير، أول أمس الأحد، عملية هجرة غير نظامية نحو ايطاليا، شارك فيها 25 شخصا من بينهم فتاة، تتراوح أعمارهم بين 20 سنة و37 سنة، أصيلي ولايتي المنستير وتونس العاصمة، وفق ما نشرته اليوم الاثنين النقابة الأساسية للمنطقة البحرية بالمنستير.



وأفادت النقابة الاساسية في بلاغها، بأنه من بين المهاجرين غير النظاميين شخص مصنف حسب المصالح الأمنية بالخطير جدّا، وصادر بشأنه 26 منشور تفتيش تتعلق بترويج المخدرات والعنف وبيع الخمر خلسة وتحويل وجهة واغتصاب وحمل سلاح أبيض دون رخصة، الى جانب قضايا حق عام مختلفة.

واضافت أن مركز الحرس البحري بالديماس بمعتمدية البقالطة من ولاية المنستير تعهد بالموضوع، وتم حجز المركب ومحركين وكمية من البنزين وعملة أجنبية.



