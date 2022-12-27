الدستوري الحر يدعو الدول العربية لاحترام موقف الشعب التونسي

أفاد الحزب الدستوري الحر بأنّ وفدا ممثلا عن قيادته الوطنية والجهوية والمحليّة سيتوجّه يوم الخميس القادم 29 ديسمبر 2022 إلى مقرّ جامعة الدول العربيّة بتونس وذلك لتوجيه رسالة إلى قادة وشعوب الدول العربية تدعو إلى “ضرورة الالتزام بالمنظومة الحقوقية العربيّة واحترام موقف الشعب التونسي الرافض للانخراط في مسار الدكتاتورية واللاشرعية” وفق تعبيره.



واعتبر الحزب في بيان له يوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 أنّ هذا المسار “قد هيمن على البلاد منذ صدور الأمر 117 وأنّ الشعب التونسي الرافض لهذا المسار ولمنظومة الربيع العربي التي مازالت تبعاتها تثقل كاهل عدد من الدول” وفق نص البيان.



كما ذكّر الحزب أنّ هذا التحرّك يندرج في إطار سلسلة من التحرّكات الميدانية والسياسية التي قررها والتي انطلقت بتنظيم وقفة السبت الماضي أمام مقرّ الأمم المتحدة بتونس وذلك لتنبيه المجتمع الدولي إلى ضرورة احترام إرادة الشعب التونسي ومطالبة الدول المنخرطة في ميثاق الأمم المتحدة بعدم التدخّل في الشأن الوطني والنأي بنفسها عن تزكية انتهاك حق التونسيين في اختيار حكامهم وممثليهم بالبرلمان عبر انتخابات مطابقة للمعايير الدولية.







