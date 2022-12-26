اجراء مباراة النادي الافريقي و اتحاد بن قردان يوم 19 جانفي القادم

قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الاثنين اجراء مباراة النادي الافريقي واتحاد بن قردان لحساب الجولة الخامسة ذهابا للبطولة (المجموعة الثانية) يوم الخميس 19 جانفي 2023 بملعب حمادي العقربي برادس.

واضافت الرابطة في بلاغ لها ان الموعد الجديد لمباراة النادي الافريقي واتحاد بن قردان والذي كان مقررا يوم 30 ديسمبر الجاري, جاء بناء على مراسلة بلدية تونس التي اكدت من خلالها عدم جاهزية ملعب الشاذلي زويتن لاحتضان مقابلة رياضية قبل تاريخ 1 جانفي 2023.



