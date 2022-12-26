توزيع وسائل نقل على هياكل النهوض الاجتماعي والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة

تولى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بعد ظهر اليوم الاثنين بمقر المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، توزيع عدد من وسائل النقل لفائدة المؤسسات الاجتماعية الخاضعة لإشراف الوزارة والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.

ويتنزل توزيع وسائل النقل هذه، في إطار تنفيذ برنامج دعم الفئات الهشة وتحديدا في النقطة التي يتضمنها البرنامج المتعلقة باقتناء وسائل النقل لفائدة هياكل النهوض الاجتماعي وحافلات لفائدة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بغاية وصول الخدمات الاجتماعية إلى كل منطقة من مناطق الجمهورية.

وتتمثل وسائل النقل التي تم توزيعها والبالغ عددها 122 وسيلة كما يلي: 94 سيارة بين خفيفة ورباعية الدفع لفائدة الأقسام والوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي ومؤسسات الرعاية الاجتماعية و10 سيارات ذات 09 مقاعد لفائدة المؤسسات الاجتماعية و12 حافلة ذات 16 و29 مقعدا لفائدة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة و05 حافلات لفائدة المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحافلة لفائدة المعهد الوطني لرعاية الطفولة.

وأكد الزاهي بالمناسبة أن الدولة تعوّل على كل الأخصائيين الاجتماعيين لتقديم الخدمات لفائدة منظوري الوزارة في كل شبر من تراب الجمهورية ، داعيا إياهم إلى ضرورة مزيد التعهد بالمواطن وإسداء الخدمات لفائدته في أحسن الظروف.



