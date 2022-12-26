نقابة الصحفيين تطالب الحكومة بالإيفاء الفوري لمستحقات العامين بإذاعة شمس آف آم وتسوية وضعية الزملاء الثلاثة بوكالة تونس إفريقيا للأنباء

Publié le Lundi 26 Decembre 2022 - 18:01 قراءة: 0 د, 50 ث
      
طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ،اليوم الإثنين ، الحكومة بضرورة الإيفاء الفوري بأجور العاملات والعاملين بإذاعة شمس اف ام لشهري نوفمبر وديسمبر وبقية المستحقات المتخلدة بالذمة من المنح والتغطية الصحية وغيرها.
كما دعت النقابة في بيان لها الحكومة إلى الإسراع في تسوية وضعية الزملاء الثلاثة بوكالة تونس افريقيا للأنباء بناء على تعهد رئيسة الحكومة بذلك و خلاص المستحقات المالية لمؤسستي دار الصباح وسنيب لابراس والعاملين في مؤسسة كاكتيس برود .

وطالبت النقابة بضرورة العودة الفورية إلى طاولة المفاوضات حول وضعية المؤسسات الإعلامية المصادرة وشركة سنيب لابراس والشروع الفوري في إصلاحها وضمان ديمومتها تفاديا لأي مأساة اجتماعية قد تحصل في هذه المؤسسات التي تعاني من صعوبات قد تؤدي إلى تصفيتها.

وذكّرت النقاب بأنّ العاملين بإذاعة شمس آف آم المصادرة يخوضون سلسلة من الاحتجاجات منذ أسبوع للمطالبة بحقوقهم المهنية وأجورهم المتأخرة منذ شهرين رغم تعهد الحكومة بصرفها في الآجال القانونية مبيّنة أنّ ذلك يأتي في سياق تأزّمت فيه الأوضاع في مؤسسات الإعلام المصادر ومؤسسة سنيب لابراس وسط حالة من غياب الرؤية والوضوح و اللامبالاة من الطرف الحكومي.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 258992

Kamelnet  (Tunisia)  |Lundi 26 Decembre 2022 à 18h 10m |           
المواطن دافع الضراءب يرفض ان يدعم أي مؤسسةفالسة من امواله علي حساب قوته



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