الغاء إضراب يومي 29 و30 ديسمبر 2022 بمحطات بيع الوقود

تقرر الغاء الإضراب المزمع تنفيذه يومي 29 و30 ديسمبر 2022 بمحطات بيع الوقود، إثر جلسة صلحية انعقدت اليوم الاثنين بالتفقدية العامة لشغل بين الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية والغرفة الوطنية لأصحاب بيع الوقود.



ومكنت هذه الجلسة الصلحية من الاتفاق حول الطلبات الأخيرة المتعلقة بهامش الربح وتعهد الغرفة الوطنية لأصحاب محطات الوقود بامضاء الملحق التعديلي للزيادات في الاجور لسنوات 2022 و2023 و2024، وفق محضر اجتماع اللجنة المركزية للتصالح.









