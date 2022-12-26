الغاء إضراب يومي 29 و30 ديسمبر 2022 بمحطات بيع الوقود

الغاء إضراب يومي 29 و30 ديسمبر 2022 بمحطات بيع الوقود

Publié le Lundi 26 Decembre 2022 - 17:08 قراءة: 0 د, 20 ث
      
تقرر الغاء الإضراب المزمع تنفيذه يومي 29 و30 ديسمبر 2022 بمحطات بيع الوقود، إثر جلسة صلحية انعقدت اليوم الاثنين بالتفقدية العامة لشغل بين الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية والغرفة الوطنية لأصحاب بيع الوقود.

ومكنت هذه الجلسة الصلحية من الاتفاق حول الطلبات الأخيرة المتعلقة بهامش الربح وتعهد الغرفة الوطنية لأصحاب محطات الوقود بامضاء الملحق التعديلي للزيادات في الاجور لسنوات 2022 و2023 و2024، وفق محضر اجتماع اللجنة المركزية للتصالح.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 258990



En continu...

Toutes les news...
الاثنين 26 ديسمبر 2022 | 3 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:44 17:11 14:52 12:27 07:30 05:57
Babnet
18°
 Babnet25° Babnet % 59 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1523°-1421°-1321°-1220°-12
  • Avoirs en devises
    22171,7

  • (26 dec)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,31376 DT        1$ =3,12145 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 dec)   560,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   