تقرّر، خلال جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين، وضع روزنامة مضبوطة لرفع كل النقائص الواردة بتقرير فني حول الاخلالات بوحدة تحويل ملاحات قصر عون بمعتمدية بني مهيرة قبل تفاقمها وتحسين التصرف البيئي وتنفيذ مختلف التوصيات الواردة بالتقرير.



كما تم التأكيد، خلال الجلسة التي اشرف عليها والي الجهة، حافظ الفيتوري، على تمتيع أبناء منطقة قصر عون بالاولوية في الانتدابات الجديدة بالمصنع، وتنفيذ برنامج المسؤولية المجتمعية وفق رؤية واضحة وناجعة طيلة العام القادم، في تنسيق تام مع السلط الجهوية والمحلية.

هذا وتحتل وحدة تحويل ملاحات قصر عون المحدثة سنة 2017، والواقعة قرب قرية قصرعون في منطقة الوعرة على الحدود الشرقية لولاية تطاوين، مكانة بارزة في الحقلين الاجتماعي والاقتصادي بما تحدثه من حركية وأنشطة مكمّلة مهمّة باعتبارها الوحدة الانتاجية الوحيدة في معتمدية بني مهيرة المحدثة، إلّا انّها تعرف اخلالات بيئية ما فتئت تتفاقم وتلحق الضرر بالمحيط بسبب الترسبات الخطيرة للمواد الكمياوية المستعملة في استخراج وامتصاص الاملاح من السبخة المجاورة.



كما تعتبر هذه الوحدة، ذات الانتاج الوفير من أملاح "سلفات الصوديوم" المستعمل في مختلف مواد التنظيف وغيرها من الاستعمالات الطبية، عنصر امتصاص للبطالة في محيط ريفي يفتقر لمقومات التشغيل والتوظيف وتقتصر الحياة فيه على تربية الماشية الانتشارية والفلاحة البعلية الفصلية.



