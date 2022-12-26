فروع المنظمات الوطنيّة بجندوبة تستنكر 'إقصائها' من زيارة سعيّد للولاية

كما استنكرت تغييب ممثلي المنظّمات الوطنية بجندوبة لمواكبة زيارته إلى الولاية، معتبرة أنّه "مؤشّر خطير يدلّ على سياسة الإقصاء خاصّة أنّها كانت ولا تزال الدافع القوي لحماية المؤسسات العمومية بصفة عامة والصحيّة بصفة خاصّة لما بذلته من جهد في التوجيه والاقتراح والضغط والتشاركية مع السلط الجهوية والصحيّة"، حسب نصّ البيان.ودعت فروع المنظّمات الوطنيّة بجهة جندوبة إلى الإسراع بتطبيق ما تمّ الاتّفاق حوله من مشاريع تهم القطاع الصحي بالجهة، مشدّدة على "حقّ أبناء الجهة في خارطة صحية جهوية عادلة تضمن حقهم في خدمة صحية لائقة".كما عبّرت عن تمسّكها بعقد مجلس جهوي للصحة طارئ بمقرّ الولاية بإشراف الوزير للنظر في مطالب أبناء الجهة المتعلقة بقطاع الصحة.وثمّنت فروع المنظّمات الوطنيّة بجهة جندوبة "الدور الريادي الذي لعبه القطاع الصحي العمومي و أعوان الصحة في مواجهة الأمراض والأوبئة رغم قلّة الإمكانيات وعدم توفّر بعضها".يذكر أنّ رئيس الدولة قد أدّى صباج اليوم، زيارة غير معلنة إلى ولاية جندوبة، حيث أشرف على تدشين مركز الطب الاستعجالي بالجهة، وهو مشروع بكلفة 20 مليون دينار بطاقة استيعاب تقدّر بأكثر من 100 سرير.