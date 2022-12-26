فروع المنظمات الوطنيّة بجندوبة تستنكر 'إقصائها' من زيارة سعيّد للولاية

عبّرت فروع المنظّمات الوطنيّة بجندوبة، في بيان مشترك، اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022، عن تفاجئها بإقصائها من حضور زيارة رئيس الجمهورية للمستشفى الجهوي، اليوم، معتبرة أنّه "إقصاء ممنهج حتّى لا يقع التركيز على حقيقة الوضع المتأزّم بالمستشفى الجهوي خصوصا وقطاع الصحة بالجهة عموما والمتمثّل في النقص الفادح في الإطار الطبي والشبه الطبي وطب الاختصاص والعملة وضعف التجهيزات والمستلزمات الطبية والوقائية، إضافة إلى عدم إحداث أقسام جامعية جديدة تمكن من تغيير صبغة المستشفى من جهوي إلى جامعي..، وفقا للبيان.
كما استنكرت تغييب ممثلي المنظّمات الوطنية بجندوبة لمواكبة زيارته إلى الولاية، معتبرة أنّه "مؤشّر خطير يدلّ على سياسة الإقصاء خاصّة أنّها كانت ولا تزال الدافع القوي لحماية المؤسسات العمومية بصفة عامة والصحيّة بصفة خاصّة لما بذلته من جهد في التوجيه والاقتراح والضغط والتشاركية مع السلط الجهوية والصحيّة"، حسب نصّ البيان.
ودعت فروع المنظّمات الوطنيّة بجهة جندوبة إلى الإسراع بتطبيق ما تمّ الاتّفاق حوله من مشاريع تهم القطاع الصحي بالجهة، مشدّدة على "حقّ أبناء الجهة في خارطة صحية جهوية عادلة تضمن حقهم في خدمة صحية لائقة".
كما عبّرت عن تمسّكها بعقد مجلس جهوي للصحة طارئ بمقرّ الولاية بإشراف الوزير للنظر في مطالب أبناء الجهة المتعلقة بقطاع الصحة.
وثمّنت فروع المنظّمات الوطنيّة بجهة جندوبة "الدور الريادي الذي لعبه القطاع الصحي العمومي و أعوان الصحة في مواجهة الأمراض والأوبئة رغم قلّة الإمكانيات وعدم توفّر بعضها".
يذكر أنّ رئيس الدولة قد أدّى صباج اليوم، زيارة غير معلنة إلى ولاية جندوبة، حيث أشرف على تدشين مركز الطب الاستعجالي بالجهة، وهو مشروع بكلفة 20 مليون دينار بطاقة استيعاب تقدّر بأكثر من 100 سرير.
كما استنكرت تغييب ممثلي المنظّمات الوطنية بجندوبة لمواكبة زيارته إلى الولاية، معتبرة أنّه "مؤشّر خطير يدلّ على سياسة الإقصاء خاصّة أنّها كانت ولا تزال الدافع القوي لحماية المؤسسات العمومية بصفة عامة والصحيّة بصفة خاصّة لما بذلته من جهد في التوجيه والاقتراح والضغط والتشاركية مع السلط الجهوية والصحيّة"، حسب نصّ البيان.
ودعت فروع المنظّمات الوطنيّة بجهة جندوبة إلى الإسراع بتطبيق ما تمّ الاتّفاق حوله من مشاريع تهم القطاع الصحي بالجهة، مشدّدة على "حقّ أبناء الجهة في خارطة صحية جهوية عادلة تضمن حقهم في خدمة صحية لائقة".
كما عبّرت عن تمسّكها بعقد مجلس جهوي للصحة طارئ بمقرّ الولاية بإشراف الوزير للنظر في مطالب أبناء الجهة المتعلقة بقطاع الصحة.
وثمّنت فروع المنظّمات الوطنيّة بجهة جندوبة "الدور الريادي الذي لعبه القطاع الصحي العمومي و أعوان الصحة في مواجهة الأمراض والأوبئة رغم قلّة الإمكانيات وعدم توفّر بعضها".
يذكر أنّ رئيس الدولة قد أدّى صباج اليوم، زيارة غير معلنة إلى ولاية جندوبة، حيث أشرف على تدشين مركز الطب الاستعجالي بالجهة، وهو مشروع بكلفة 20 مليون دينار بطاقة استيعاب تقدّر بأكثر من 100 سرير.
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