محرز الغنوشي: تواصل  إنحباس الأمطارإلى آخر شهر ديسمبر 2022

توقع المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي، محرز الغنوشي، الإثنين، تواصل إنحباس الأمطارإلى آخر شهر ديسمبر 2022 ولاحظ أن درجات الحرارة خلال الشهر الجاري مرتفعة ولكنها ليست قياسية.



وتشير التوقعات الجوية، ليوم غد، الثلاثاء، إلى طقس مغيم جزئيا بالشمال وقليل السحب ببقية المناطق وتكون درجات الحرارة في انخفاض طفيف لتتراوح القصوى عامة بين 20 و25 درجة .







