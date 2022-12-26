وزارة الصحة ستدعو، في الفترة القادمة، كبار السن، لتلقي جرعة تلقيح ضد كوفيد 19 لتعزيز مناعتهم

Publié le Lundi 26 Decembre 2022 - 12:06 قراءة: 0 د, 40 ث
      
ستتولى وزارة الصحة في الفترة القريبة القادمة دعوة كبار السن، إرسال إرساليات قصيرة، لتلقي جرعة تلقيح ضد كوفيد19 لتعزيز مناعتهم، خاصة أن تونس تحصّلت، مؤخرا، على كميات من جرعات التلقيح المضادة لمتفرعي أميكرون "بي أ.4" و"بي أ.5"، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بتونس، طارق بن ناصر، اليوم الاثنين.

ودعا، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، عموم المواطنين الى الاقبال على التلقيح من أجل تعزيز المناعة خاصة بعد مرور وقت على تلقي آخر جرعات التعزيزية وتحصين أجسامهم ضد متفرعات أوميكرون المهيمنة حاليا وخاصة "بي أ.4"
و "بي أ.5".
ولفت الى أن تونس تحصلت في اطار مبادرة كوفاكس يوم 22 ديسمبر الجاري على 152640 جرعة لقاح ضد كوفيد 19 في اطار مبادرة كوفاكس (هبة من المملكة الهولاندية) تحمي ضد الطفرة الاولى لفيروس كورونا والمتحورين الفرعيين عن أوميكرون "بي أ.4" و "بي أ.5.



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