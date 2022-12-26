استعدادا لمونديال كرة اليد: المنتخب التونسي لكرة اليد يشارك في دورة "يالو كاب" ببولونيا

استعدادا لمونديال كرة اليد: المنتخب التونسي لكرة اليد يشارك في دورة "يالو كاب" ببولونيا

Publié le Lundi 26 Decembre 2022 - 11:20 قراءة: 0 د, 50 ث
      
يشارك المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد، في اطار تحضيراته للمونديال بداية من 28 والى غاية 30 ديسمبر في دورة "يالو كاب" المقرّرة ببولونيا، حيث سيواجه خلالها منتخب البلد المنظم يوم 28 ديسمبر (س 18 و30دق).
وسيلتقي نسور قرطاج في مباراتهم الثانية مع منتخب البرازيل يوم 29 ديسمبر (س 15 و30دق) ثم منتخب كوريا الجنوبية يوم 30 ديسمبر (س 15 و30دق).
وفي هذا الاطار، استدعى المدرب الوطني باتريك كازال قائمة تضم 18 لاعبا للمشاركة في هذه الدورة وهم :
أصيل النملي - مهدي الحرباوي - ياسين بالقايد - أسامة البوغانمي - غسان التومي - أسامة الرميكي - حازم باشا - حازم باشا - بلال العبدلي - محمد أمين درمول - عبد الحق بن صالح - أنور بن عبد الله - نو الدين معاوة - طارق جلوز - عصام رزيق - اسلام الجبالي - جهاد جاء بالله - - غازي بن غالي.
يذكر أنّ المنتخب المنتخب التونسي سيخوض منافسات المونديال، المقررة في بولونيا والسويد من 11 الى 29 جانفي القادم، ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب الدنمارك وبلجيكا والبحرين.

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