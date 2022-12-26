تونس تتسلم أكثر من 152 ألف جرعة تلقيح ضد كوفيد-19 في اطار مبادرة كوفاكس

تسلمت تونس مؤخرا بمطار تونس قرطاج الدولي 152640 جرعة لقاح ضد كوفيد-19 في اطار مبادرة كوفاكس هبة من المملكة الهولندية، حسب ماجاء في الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف



وأوضحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في ذات البلاغ أن هذه اللقاحات المتحصل عليها تحمي ضد الطفرة الأولى لفيروس كورونا والمتحورين الفرعيين عن أوميكرون "بي أ.4" و "بي أ.5"، لافتة الى أن التلقيح يبقى الوسيلة الأكثر نجاعة لمقاومة انشار الفيروس



وأضافت في ذات السياق أن تونس تمكنت من استكمال التلاقيح لحوالي 6.3 مليون تونسي أي ما يمثل 56 بالمائة من مجموع السكان مشيرة الى أن تونس تحصلت في اطار مبادرة كوفاكس على نحو 6.6 مليون جرعة منذ مارس 2020



وشدد المدير العام للصيدلية المركزية بشير اليرماني بالمناسبة أن هذه الدفعة المتحصل عليها من اللقحات ستعاضد مجهودات تونس في الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19، معبرا عن امتنانه للحكومة الهولندية ولدعم اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية



من جهته بيّن المكلف بمكتب منظمة الصحة العالمية بتونس رمزي الوحيشي أن المنظمة تواصل تأكيدها على أهمية التلقيح مضيفا أن تونس حققت نسبة مناعة تقدر بأكثر من 56 بالمائة من مجموع السكان بتلقي جرعتين على الأقل.



