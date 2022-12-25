رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة: البوكحيلي يفوز بالمركز الاول في نصف ماراطون مدينة نابل

حل المتسابق وجدي البوكحيلي في المركز الاول بمناسبة انتظام التنسخة السادسة لنصف ماراطون مدينة نابل المخصص للرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة التي دارت فعالياته اليوم الاحد.

وتمكن وجدي بوكحيلي من تحقيق المرتبة الأولى في سباق نصف ماراطون نابل بعد قطعه للمسافة في توقيت زمنه 1 ساعة و8 دقائق و47 ث.

كما حل المتسابق حاتم نصرالله ثانيا بتوقيت 1ساعة و9 دقائق و13ث.



