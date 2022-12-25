رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة: البوكحيلي يفوز بالمركز الاول في نصف ماراطون مدينة نابل

رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة: البوكحيلي يفوز بالمركز الاول في نصف ماراطون مدينة نابل

Publié le Dimanche 25 Decembre 2022 - 16:05 قراءة: 0 د, 18 ث
      
حل المتسابق وجدي البوكحيلي في المركز الاول بمناسبة انتظام التنسخة السادسة لنصف ماراطون مدينة نابل المخصص للرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة التي دارت فعالياته اليوم الاحد.
وتمكن وجدي بوكحيلي من تحقيق المرتبة الأولى في سباق نصف ماراطون نابل بعد قطعه للمسافة في توقيت زمنه 1 ساعة و8 دقائق و47 ث.
كما حل المتسابق حاتم نصرالله ثانيا بتوقيت 1ساعة و9 دقائق و13ث.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 258935



En continu...

Toutes les news...
دخول الليالي البيض
الأحد 25 ديسمبر 2022 | 1 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:43 17:11 14:52 12:26 07:30 05:57
Babnet
19°
 Babnet23° Babnet % 59 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
0 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1525°-1523°-1521°-1321°-13
  • Avoirs en devises
    22138,7

  • (23 dec)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,31443 DT        1$ =3,12037 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 dec)   563,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   