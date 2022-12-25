توزر: يوم مفتوح للسلامة المرورية استعدادا للتقليص من حوادث الطرقات بمناسبة رأس السنة

انتظم، اليوم الاحد، يوم تحسيسي مفتوح حول السلامة المرورية بمفترق طريق المطار بمدينة توزر نظمته الجمعية التونسية للسلامة والأخلاق المرورية بالتعاون مع عدة أطراف وجمعيات منها مصالح الحرس الوطني والحماية المدنية.



ويأتي اليوم المفتوح في إطار الاستعداد للاحتفال برأس السنة الإدارية بهدف بث الثقافة المرورية لقضاء نهاية سنة واستقبال سنة إدارية جديدة بصفر حوادث وصفر من حالات القتلى وفق ما صرح به لوات رئيس الجمعية التونسية للسلامة والأخلاق المرورية عبد المجيد حويذق مبينا أنه النشاط الوطني الأول الذي تشرف الجمعية على تنظيمه في ولاية توزر.



وكان اليوم المفتوح مشفوعا بعملية بيضاء متمثلة في حادث سير في طريق مزدحمة بالسيارات وإبراز نوعية التدخل لا سيما أهمية الإسعافات الأولية في انقاذ الأرواح جراء حوادث السير كما تم تقديم نصائح توعوية لمستعملي الطريق بحسب رئيس الجمعية موضحا أن الاختيار على مفترق طريق المطار يأتي في الوقت الذي يشهد فيه حركية كبيرة تزامنا مع انتصاب السوق الأسبوعية بالقرب منه والحركية التي تشهدها الجهة بزيارة عديد السياح.



ولفت رئيس الجمعية في هذا السياق الى أهمية التحلي بالأخلاق المرورية من خلال تطبيق قواعد السلامة المرورية داعيا مستعملي الطرقات الى احترام هذه القواعد وأعوان شرطة المرور الى تطبيق القانون حماية للروح البشرية.



ولاحظ أنه من بين أكثر وسائل القتل اليومية على الطرقات هي الدراجات النارية موجها دعوته الى مستعملي هذه الوسيلة لعدم المجازفة خصوصا بالنسبة الى الشباب.



وقال الرائد بالإدارة الجهوية للحماية المدنية بتوزر سالم مسغوني من جهته بأن تدخل الحماية المدنية في العملية يتمثل في توضيح كيفية مجابهة الإصابات أثناء الحوادث المرورية ملاحظا أنه الى جانب الحملات التحسيسية لاحترام قواعد المرور والسياقة الرصينة وجب تعميم التكوين في الإسعافات الأولية.



