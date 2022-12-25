تسجيل 1014 وفاة و7736 جريحا جراء  حوادث المرور منذ بداية  هذه السنة

سجل المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية منذ بداية هذه السنة والى غاية يوم 23 ديسمبر الجاري، 1014 حالة وفاة و 7736 جريحا وذلك نتيجة 5353 حادثا مروريا.

ووفقا لاحصائيات حوادث المرور التي يعدها المرصد فقد ارتفعت نسبة حوادث الطرقات هذه السنة ب 7 فاصل 43 بالمائة وذلك مقارنة مع سنة 2021و ب قرابة ال15 بالمائة مقارنة مع سنة 2022

وتعود اسباب هذه الحوادث وفق ذات المصدر الى السهو وعدم الانتباه ب 2180 حادثا والتي خلفت 259 وفاة و2590 جريحا ثم السرعة ب 747 حادثا والذي ادى الى تسجيل 265 وفاة و1319 جريحا ثم عدم احترام الاولوية ب441 حادث والذي ادى الى تسجيل 50 وفاة و686 جريحا هذا لى جانب مخالفة شق الطريق والمداهمة وعدم ملازمة اليمين وتغيير الاتجاه وعدم احترام علامة قف ...





وتحتل ولاية تونس المرتبة الاولى في عدد الحوادث ب890 حادثا مروريا والذي ادى الى تسجيل 92 وفاة و1220 جريحا تليها ولاية بن عروس ب 422 حادثا مروريا ثم ولاية نابل ب(420 حادثا)ثم ولاية المهدية ب 312 حادثا مروريا ثم ولاية وصفاقس بب 282 حادثا اين تحتل هذه الولاية المرتبة الاولى في عدد الوفايات جراء حوادث المرور وذلك بتسجيل 92 وفاة.



وشهد شهر مارس 2022 اعلى نسبة في عدد الحوادث وذلك بتسجيل 512 حادثا مروريا في حين تم تسجيل خلال شهر جويلية الماضي اعلى نسبة في عدد الوفيات وعدد الجرحى جراء حوادث المرور وذلك ب125 وفاة و801 جريحا.



وللاشارة فقد دعا المرصد الوطني لسلامة المرور مؤخرا ،كل النسيج الجمعياتي والمؤسساتي في كل الجهات، إلى الانخراط بأكثر فاعلية في مجهودات التوعية و التحسيس للرفع من وعي كل شرائح مستعملي الطريق و حثهم على الاستعمال الآمن للفضاء المروري.

كما حث مختلف وسائل الاعلام المسموعة و المرئية و المكتوبة بكل الولايات لمزيد ايلاء موضوع السلامة المرورية الاهمية القصوى وذلك من خلال توجيه برامجها نحو توعية كل شرائح مستعملي الطريق وتوجيههم نحو الاحترام الكامل لمقتضيات قانون الطرقات خصوصا في ما يتعلق بعدم الإفراط في السرعة و تسليط الضوء على دور اللجان الجهوية للسلامة المرورية ومتابعة ما تقوم به من إجراءات وأنشطة على المستوى الجهوي.



