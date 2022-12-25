قابس : سوق أسبوعية تضامنية للحرفيين والمنتجين المحليين بواحة شنني

نظمت جمعية "هي الهدف" أمس السبت السوق الأسبوعية الأولى للحرفيين والمنتجين المحليين بواحة شنني.

وشارك في هذه السوق التي أقيمت بمقر الجمعية بشنني العديد من الحرفيين والحرفيات في كثير من الاختصاصات الحرفية على غرار صناعة السعف والسمار والمرقوم والحلي وعكست المنتوجات التي تم عرضها الجهود المبذولة لتطوير مختلف هذه الاختصاصات الحرفية بإدخال اضافات جديدة عليها بما يساعد على ترويجها في السوق الداخلية والخارجية.

كما تضمنت هذه السوق التي ستقام كل يوم سبت جناحا خاصا ببيع المنتوجات الفلاحية من المنتج الى المستهلك تم فيها عرض العديد من المنتوجات المتأتية من واحة شنني بأسعار مقبولة.

وقد شاركت في هذه التظاهرة التجارية التي ترمي الى مساعدة الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغرى على ترويج منتوجاتهم العديد من الجمعيات والهياكل الجهوية تمثلت في الادارة الجهوية للصناعات التقليدية وغرفة التجارة والصناعة بالجنوب الشرقي وجمعية النور للاعمال الخيرية وجمعية فدال بالمطوية وجمعية الكرامة للأسرة العربية وورشة مطماطة للصناعات التقليدية ورابطة رواد وقدماء الكشافة.

وتولي جمعية "هي الهدف" في نشاطها اهتماما خاصا بالحرف التقليدية والحرفيات ونظمت في هذا الاطار على امتداد هذه السنة العديد من الورشات التكوينية التي شملت بالخصوص صناعة السعف والقصب بما مكن العديد من الفتيات والنساء من اكتساب المهارات اللازمة لتعاطي هاتين الحرفتين.



