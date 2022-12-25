/فيفا/ يؤكد أن تطوير كرة القدم للسيدات عام 2022 كان بمثابة أولوية

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ أن عام 2022 شهد عدة مشاريع تطوير لكرة القدم للسيدات.



وقال /فيفا/ في بيانه اليوم إن مسك ختام سنة 2022 كان نهائيًا استثنائيًا في كأس العالم قطر 2022 وشهد تتويج الأرجنتين على العرش الكروي العالمي، لكن العام المنصرم كان مهمًا أيضًا على مستوى كرة قدم السيدات، إذ تم تنظيم بطولتين هما كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة في الهند وتحت 20 سنة في كوستاريكا.



وأوضح البيان أن تطوير كرة قدم السيدات كان بمثابة أولوية طوال السنة، وذلك بما يتماشى مع رؤية 2020 - 2023 لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو.. حيث شهد شهر أفريل نشر أول دليل لترخيص الأندية في كرة قدم السيدات، ثم تبعه إطلاق النسخة الثانية من برنامج التكوين للمدربين /فيفا/ كرة قدم السيدات في مايو، ونشر الدراسة الثانية عن مستوى النخبة في عالم كرة قدم السيدات في أكتوبر، وغيرها من المشاريع.

وتحدّثت عدة شخصيات من عالم كرة القدم للسيدات عن برنامج التطوير الذي وضعه /فيفا/ عام 2022، بالإضافة إلى تسليط الضوء على فعاليات خاصة وتجارب فريدة شهدها العام الماضي.. وقالت دانا رجب مساعدة مدرب المنتخب السعودي للسيدات:"ما من شكّ في أنه لا يزال هناك أشخاص يشككون بقدرتنا على لعب كرة القدم، لكن عندما تضع فتاة أو سيدة هدفًا في حياتها، سيكون بوسعها تحقيق ذلك، وتجاهل أولئك الذين لا يدعمون الآخرين".

بدورها، قالت ديانا ماتيسون، لاعبة سابقة في المنتخب الكندي للسيدات:"عندما يتعلّق الأمر بالشخصيات القيادية، غالبًا ما تتداعى إلى الذهن شخصية منفتحة وصاخبة، ولكننا ندرك أن ذلك غير صحيح. أحد الأمور التي لاحظتها مرارًا وتكرارًا خلال برنامج القيادات النسائية في كرة القدم هو المصداقية.. يجب أن يكون المرء صادقًا مع نفسه ويحرص على القيام بكل شيء بطريقة أصيلة، لأن الناس يلاحظون إن كنت لا تقوم بذلك! يمكن للمرء أن يضطلع بالقيادة بكافة الأشكال طالما أنه صادق مع نفسه".

أما أنجلينا تشوا، مدربة منتخب سيدات سيشيل فقد أكدت أن كرة القدم هي للجميع وتمنح الجميع فرصة لإظهار مواهبهم، لا يهم أصل الشخص وما إذا كان من دولة صغيرة أم كبيرة، يجب أن تُتاح أمام كل شخص فرص متساوية للنجاح.. "وأعتقد أنه ظرف مثالي في هذا المجال".

من جانبها، قالت أميليا فالفردي فيلالوبوس، مدربة منتخب سيدات كوستاريكا :"إنها رحلة تاريخية لبلادنا، لم نلعب على الإطلاق مباراتين في دولتين خلال نافذة /فيفا/ للمباريات الدولية، وقد مكننا ذلك من تعلّم الكثير عن الطقس وأرضيات اللعب وخطة اللعب وكل ما نحن بحاجة لنعرفه من أجل نهائيات كأس العالم في أستراليا ونيوزيلندا العام المقبل.. إننا ممتنون لهولندا والبرتغال على هذه الفرصة".

من جهتها، أكدت بويانا فيسيليتوفيتش، مدربة منتخب السيدات ورئيسة قسم تطوير كرة قدم السيدات في صربيا أن دعم /فيفا/ أكثر من مهم،.. وقالت:"يبقى السؤال ما إذا كان هناك مجال لتحقيق أي من هذه المشاريع دون دعم أكبر مؤسسة كروية، إذا استمر /فيفا/ بالترويج لكرة قدم السيدات، فأنا متأكدة من أن المستقبل سيكون باهراً، اختبرتْ الفتيات في صربيا هذا لأن بوسعهن الآن لعب كرة القدم في مدن وقرى صغيرة أيضًا.. ويؤثر هذا على كرة قدم فئة السيدات، لأن لدينا الآن قاعدة أوسع من اللاعبات، رغم أننا بدأنا لتوّنا".







