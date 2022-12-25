بطولة الجزائر - نبيل الكوكي يقود شباب بلوزداد لتصدر مرحلة الذهاب

توج فريق شباب بلوزداد الذي يدربه التونسي نبيل الكوكي بطلا لمرحلة الذهاب, في بطولة الجزائر رغم انه منقوص من مباراة, عقب فوزه الثمين خارج الديار أمام شبيبة القبائل, لحساب الجولة الـ15 والأخيرة لبطولة الرابطة الاولى في الجزائر لكرة القدم, التي جرت يوم السبت, فيما حقق اتحاد الجزائر أول فوز له, في البطولة, منذ أكتوبر الفارط, في حين, انتهت مواجهة القمة بين وفاق سطيف وشبيبة الساورة دون فائز.



واستغل شباب بلوزداد الوضع الصعب الذي تمر به شبيبة القبائل, واستطاع فرض لونه في اللقاء وتحقيق الفوز بنتيجة (2-1), والذي منحه اللقب "الشتوي" بالرغم من أنه يبقى منقوصا من لقاء متأخر أمام أمل الاربعاء.

وسمحت حنكة أشبال المدرب التونسي, نبيل الكوكي, بتحصيل ثلاث نقاط جديدة, تعزز مركزهم الريادي, برصيد بلغ 34 نقطة, وبفارق خمس نقاط عن أول الملاحقين, فضلا عن أن لقاء آخرا بانتظارهم والذي قد يمكنهم من رفع الحصيلة النهائية

لمرحلة الذهاب بنقاط أخرى.



