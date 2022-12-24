اختتمت، اليوم السبت، بمدينة الجريصة من ولاية الكاف، فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما المناجم بتتويج تونس بالجائزة الأولى في مجالي الصور المتحركة والفيلم الوثائقي، حيث تحصّل فيلم "نهاية فيروس كورونا" على الجائزة الأولى، وكذلك فيلم " تيوتا 24" في مجال الافلام الوثائقية.

أما في مجال الأفلام القصيرة، تحصّل الفيلم الجزائري "كان يا ماكانش" على الجائزة الأولى، فيما آلت الجائزة الثانية للسودان بفيلم "إبرة وخيط"، وتحصّل المغرب على الجائزة الثالثة بفيلم "ظلام ملوّن"، وذلك من مجموع 24 فيلما انتقيت للمشاركة في المسابقة الرسمية، وفق ما صرّح به رئيس لجنة التحكيم الجزائري فؤاد روايسية، لـ"وات".

وقد عرفت هذه الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما المناجم بالجريصة نجاحا كبيرا، وشهدت مشاركة 18 دولة بمجموع 124 فيلماً تم اختيار 24 منها للدخول في المسابقة الرسمية للمهرجان.



