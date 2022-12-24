تطاوين: تفاقم معاناة المرضى في قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بتطاوين جراء غياب الطبّ العام وطبّ الاختصاص

تطاوين: تفاقم معاناة المرضى في قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بتطاوين جراء غياب الطبّ العام وطبّ الاختصاص

Publié le Samedi 24 Decembre 2022 - 15:39 قراءة: 1 د, 1 ث
      
تفاقمت معاناة المرضى في قسم طبّ الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بتطاوين في الفترة الأخيرة بسبب افتقار هذا المستشفى الجهوي الوحيد في الجهة الى الاطار الطبي العام والمختص نتيجة مغادرة عدد كبير من الأطبّاء الى الخارج او الى القطاع الخاص، وفق ما أكّده، اليوم السبت، المدير الجهوي للصحة.

ويعاني هذا القسم، الّذي يعتبر الافضل من حيث التجهيزات والقدرة على استيعاب العدد الاكبر من الحالات الاستعجالية، من الاكتظاظ، حيث ينتظر المرضى لساعات طويلة قدوم الاطباء من مستوصفات الخط الاول او القطاع الخاص في استجابة لدعوة الادارة الجهوية للصحة التي تلجأ في بعض الاحيان إلى تسخير عدد منهم في الحالات الاستعجالية، وفق ذات المصدر.
وقال المدير الجهوي إنّ "الوضع أصبح على غاية من الحرج، سيما في ظلّ ساعات الانتظار الطويلة التي يتكبّدها المواطنون للحصول على الاسعافات والعلاج من موجة الانفلوانزا التي تشهد تفشّيا في الجهة هذه الايام".

من جانبهم، يلحّ المواطنون بشدة في طلب تدخّل وزارة الصحة العاجل لوضع حدّ لهذا الوضع غير الطبيعي وتأمين هذا المرفق الحياتي والانساني لا سيما لفائدة الأشخاص الّذين لا يقدرون على التحوّل الى القطاع الخاص داخل الولاية وخارجها، حسب ما أكده عدد منهم لـ"وات".
يشار إلى أنّ الجهة الصحيّة بتطاوين تفتقر الى أغلب الاختصاصات الطبية في المستشفى الجهوي والذي أصبح كثيرا يحوّل قاصديه الى مستشفيات أخرى في الولايات المجاورة والبعيدة.

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