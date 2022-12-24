الكاف: تسليم 15 إشعار تمويل لمشاريع نسائيّة في إطار برنامج "رائدات"

انتظم أمس الجمعة ، بمقر ولاية الكاف، موكب تسليم 15 إشعار تمويل لمشاريع نسائية عن طريق البنك التونسي للتضامن، وذلك في إطار برنامج " رائدات" المخصص لدعم تشغيل وخلق موارد الرزق لفادة النساء بالجهة.

وتهمّ التمويلات الجديدة بعث مشاريع مختلفة في قطاعات الطبخ، وصنع الحلويات، والخياطة الرفيعة، والحلاقة والتجميل، وتغليف الصالونات والأثاث، والإعلامية والمكتبية، وبعض الأنشطة الفلاحية ذات المردودية السريعة، وفق ما أفاد به المعتمد الأوّل المكلف بتسيير ولاية الكاف، نزار الجمعاوي، في تصريح إعلامي.

وتتراوح المبالغ المالية المسندة لصاحبات المشاريع بين 4 آلاف و30 الف دينار، حسب حجم كل مشروع تمت الموافقة عليه ودراسة جدواه من طرف مصالح البنك التونسي للتضامن.



