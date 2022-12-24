بنزرت: حجز أكثر من 12 طنّا من السكر لدى مؤسسة مختصّة في البيع بالجملة بجومين

حجزت المصالح الرقابية التابعة للادارة الجهوية للتجارة ببنزرت أكثر من 12 طنّا من السكر لدى مؤسسة مختصة في البيع بالجملة بمعتمدية جومين، حسب ما افاد به، اليوم السبت، المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.



وأوضح البجاوي، في تصريح لـ"وات"، أنه في إطار تفعيل مقتضيات المنشور المرجعي الأخير الخاص بتأطير العمل الرقابي للفترة المتبقية من شهر ديسمبر الجاري، والتصدي للممارسات الإحتكارية المتعلقة بالمضاربة غير المشروعة والترفيع غير القانوني في الأسعار، أجرت فرق المراقبة الإقتصادية بحثا ميدانيّا معمّقا لدى احدى المؤسسات المختصة في تجارة الجملة للمواد الغذائية بمعتمدية جومين أفضى إلى حجز الكمية المذكورة من السكر.

وتولّت فرق المراقبة تحرير محضر بحث ضدّ صاحب المؤسسة المعنية من أجل ارتكابه لجنحة الإخلال بتراتيب الدعم بالإتجار في منتجات مدعّمة بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض من السلط المختصة على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلّق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار.

وأضاف المصدر ذاته أنّه تم، في ذات السياق، العمل على إعادة ضخّ الكميّات المحجوزة بالمناطق التابعة لمعتمدية جومين وتوجيهها لعموم المواطنين وخاصّة متساكني المناطق الريفية، مع تأمين قيمة المحجوز في الخزينة العامة.

من جهة أخرى، ذكر البجاوي تم تزويد ولاية بنزرت منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري بإجمالي 763 طنّا من السكر أغلبها موجّهة للاستهلاك الأسري، مع ضمان ومتابعة يومية لتزويد المهنيين بالكميات التي يحتاجونها، علاوة على تخصيص كمية إضافية بحوالي 43 طنّا لتزويد الحرفيين من مقاه ومحلات صنع المرطبات في اطار الاستعدادات للاحتفال بعطلة نهاية السنة الإدارية الجديدة.



