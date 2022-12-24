في إطار برنامج النهوض بالطفولة المبكرة "روضتنا في حومتنا"، تمت المصادقة على 586 ملفا تخصّ أطفالا من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من أجل الاستفادة بمجانية رياض الأطفال، وفق ما ذكرته، اليوم السبت، المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسليانة عائدة بن نصر.

وأضافت بن نصر، في تصريح لـ"وات"، أن لجنة جهوية تضمّ جميع الأطراف صادقت أمس الجمعة بمقر الولاية على كل هذه الملفات بعد النظر في البحوث الإجتماعية، وتمّ توزيع الأطفال المنتفعين على 38 روضة بمختلف معتمديات الجهة، ومن المنتظر أن يباشروا الدراسة قبل حلول السنة الإدارية الجديدة.

وقالت إن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن "تولي أهمية كبرى لمرحلة ما قبل الدراسة بإعتبارها مرحلة مهمّة في بناء شخصية الطفل".

وأشالات، في سياق آخر، إلى تم مساء أول أمس الخميس إسناد إشعارات لـ22 إمرأة من ولاية سليانة إستفدن من برنامج "رائدات" بقيمة إعتمادات جملية تقدر بـ166 ألف دينار، من أجل بعث مشاريع تراوحت (رياض أطفال، ومطعم، وصناعة الخبز، وصيانة آلات، ومراكز إعلامية).



