الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد خلو بطولة كأس العالم قطر 2022 من كل تلاعب بالمباريات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن بطولة كأس العالم قطر 2022 التي جرت منافساتها خلال الفترة ما بين 20 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الجاري، كانت خالية من كل تلاعب بالمباريات حسب نتائج التحقيقات التي قامت بها هيئة الحفاظ على النزاهة.



وأفاد الاتحاد الدولي في بيان امس الجمعة بأن هيئة الحفاظ على النزاهة التي عينها لمراقبة حوادث التلاعب بمباريات مونديال قطر والقضايا المتعلقة بالنزاهة، أنهت عملها بنجاح /بوم الخميس/ حيث أسفرت تحقيقاتها عن عدم وجود أي تلاعب بالمباريات خلال البطولة.

وذكر أن هيئة الحفاظ على نزاهة البطولة كانت قد حللت كل تقارير مراقبة أسواق المراهنات القانونية، وأجرت عدة تحريات قضائية، كما حرصت على متابعة أماكن المنافسة عن كثب بحثا عن أي سلوك مشبوه، لتتوصل في نهاية المطاف إلى عدم وجود أي تهديد للتلاعب بالمباريات التي أجريت في قطر خلال البطولة.



وأوضح الفيفا أنه سيواصل العمل مع أعضاء هيئة الحفاظ على النزاهة لحماية كافة بطولاته القادمة، انطلاقا من كأس العالم للسيدات 2023، كما سيواصل تطوير استراتيجيات النزاهة مع اتحاداته القارية والوطنية وباقي الشخصيات الفاعلة في مكافحة التلاعب في المباريات.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد توج بلقب بطولة كأس العالم قطر 2022 عقب فوزه في النهائي على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح (4 - 2) بعد نهاية المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب لوسيل، في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3).



