رئيس الجمهورية يعرب، في لقائه برئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان، عن افتخار تونس بالرابطة وبنضالات مؤسسيها

أعرب رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقاء جمعه برئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسّام الطريفي، اليوم الجمعة في قصر قرطاج، عن افتخار تونس بالرابطة وبنضالات مؤسسيها وبالدور الذي تضطلع به اليوم في الدفاع عن حقوق الإنسان.واستحضر رئيس الجمهورية، بالمناسبة، الظروف التي حفّت بإنشاء الرابطة في أواخر السبعينات من القرن الماضي والنضالات قبل إحداثها والتي تدل على تمسّك التونسيين والتونسيات بحقوق الإنسان، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.وأشار إلى أنه "لم يكن من قبيل الصدفة أن بادر عدد من المناضلين من أجل الحقوق والحريات، حتى وإن كانوا من مشارب مختلفة، بإنشاء الرابطة حيث كانت لهم مواقف سيسجّلها التاريخ بأحرف من ذهب من أجل حماية الحقوق والحريات".كما تطرق ايضا إلى الحصار الذي عاشته الرابطة لمدة سنوات طويلة، مذكّرا بأن الإصرار على رفع التحديات كان أقوى من أي حصار.وتوجّه رئيس الدولة بالتهنئة لرئيس الرابطة ولأعضاء الهيئة المديرة الجديدة لهذه المنظمة متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم.