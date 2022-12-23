مجلس وزاري مضيق للنظر في تأهيل الشركة التونسية لسياحة الشباب

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تأهيل الشركة التونسية لسياحة الشباب (SOTUTOUR).



واستمع المجلس إلى عرض حول الوضعية المالية لهذه الشركة وسبل تأهيلها من خلال ادخالها في منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاثار الايجابية التي يمكن ان يؤدي لها هذا الخيار بالنسبة للشركة وكذلك بالنسبة للشباب المتطلع الى الاستفادة من خدماتها التي يطغى عليها الجانب الاجتماعي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.



وتدارس المجتمعون مسألة تقدم هذا الملف على مستوى الدراسات الفنية وعلى مستوى تمويل المشروع، كما وقع التطرق الى جاهزية النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي من شانه تأطير هذه العملية الرائدة.







