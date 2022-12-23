قانون المالية 2023: تطبيق خطية بنسبة 20 بالمائة عند الخلاص نقدا لمبالغ تساوي او تفوق 5 الاف دينار

Publié le Vendredi 23 Decembre 2022 - 21:52 قراءة: 0 د, 27 ث
      
نص الفصل60 من قانون المالية لسنة 2023، المتعلق بمزيد ترشيد الاموال نقدا، على تطبيق خطية بنسبة 20 بالمائة عند الخلاص نقدا لمبالغ تساوي او تفوق 5 الاف دينار

وجاء في الفصل المذكور انه "يترتب عن الخلاص نقدا لمبالغ تساوي أو تفوق 5000 دينار بعنوان اقتناء أصول أو خدمات أو بضائع تطبيق خطية تساوي 20% من المبالغ المدفوعة مع حد أدنى بـ2000 دينار".
وتطبق الخطية المنصوص عليها نهذا الفصل على المبالغ التي يتم خلاصها نقدا ابتداء من غرة جانفي 2023 بصرف النظرعن تاريخ طرح الأعباء أو الاستهلاكات أو الأداء على القيمة المضافة


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