القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكيّة بتونس تجدد حرص بلادها على مواصلة دعم تونس من أجل تجاوز الصعوبات الراهنة

جددت القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكيّة بتونس "ناتاشا فرانشيسكي"، حرص بلادها على مواصلة دعم تونس من أجل تجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وذلك خلال لقاء جمعها اليوم الجمعة بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، في مقر الوزارة.



وأكدت الديبلوماسية الامريكية أهمية متابعة مخرجات قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا، مبرزة دور تونس في إعطاء دفع جديد للشراكة الافريقية -الأمريكية، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.



ومن جانبه، ثمن وزير الخارجية متانة وعراقة علاقات الصداقة والشراكة التي تجمع بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، مبرزا حرص تونس على مزيد تعزيزها في مختلف المجالات. كما أشاد بالتطوّر المتواصل لنسق التشاور والاتصالات وتبادل الزيارات على مختلف المستويات.



واستعرض في هذا السياق، الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية إلى واشنطن، من 13 إلى 15 ديسمبر 2022، بدعوة من نظيره الأمريكي ومشاركته في قمّة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا، ومشيدا بنتائج هذه القمة.



وأكد أن هذه الزيارة مثّلت مناسبة لاستعراض مقومات المسار الإصلاحي في تونس وجملة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا، منوها بما أبداه الجانب الأمريكي من حرص واستعداد لمواصلة دعم تونس وخاصة على المستوى الاقتصادي، لاسيما في ظلّ التحديات الاقليمية والدولية الراهنة.



كما أبرز الوزير أن مشاركة رئيس الدولة في هذه القمة تُترجم أهمية ومحورية البُعد الافريقي في السياسة الخارجية التونسية، وتؤكد رؤيته حول ضرورة إرساء مقاربات وحلول جديدة تكفل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.



