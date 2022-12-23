يوم السبت 24 ديسمبر 2022، هو مفتتح شهر جمادى الثانية 1444 هجري

يوم السبت 24 ديسمبر 2022، هو مفتتح شهر جمادى الثانية 1444 هجري

Publié le Vendredi 23 Decembre 2022 - 20:03 قراءة: 0 د, 7 ث
      
أعلن ديوان الافتاء للجمهورية التونسية في بلاغ له مساء اليوم الجمعة، ان يوم غد السبت 24 ديسمبر 2022، هو مفتتح شهر جمادى الثانية 1444هجري.


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