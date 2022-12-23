أعلن ديوان الافتاء للجمهورية التونسية في بلاغ له مساء اليوم الجمعة، ان يوم غد السبت 24 ديسمبر 2022، هو مفتتح شهر جمادى الثانية 1444هجري.
يوم السبت 24 ديسمبر 2022، هو مفتتح شهر جمادى الثانية 1444 هجري
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