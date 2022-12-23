الجامعة العامة للقيمين تدعو وزارة التربية الى فتح حوار جدي حول جملة من المطالب المهنية

دعت الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين، وزارة التربية الى فتح حوار جدي ومسؤول حول جملة من المطالب القطاعية .



ونددت الجامعة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان نشرته اليوم الجمعة، بما وصفته سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها الحكومة، داعية، الى تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 بجميع نقاطه.

وانتقدت الجامعة، عدم تجاوب وزارة التربية مع دعواتها المتكررة لعقد جلسات الحوار، مشيرة، الى انها أودعت عدة مطالب من أجل مناقشة أوضاع العاملين في القطاع وقوبلت بتمسك وزارة التربية انتظار اجابة من رئاسة الحكومة دون عقد اية جلسة للتفاوض تطبيقا للمنشورين عدد 20 و21.

وحملت الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين، وزارة التربية في عدم التجاوب مع الدعوات للحوار، مجددة رفضها تغيير مقاييس تنظيم الترقية المهنية.

واستنكرت، عدم تسوية وضعيات القيمين المتعاقدين،مشيرة، الى ان الوزارة لم تقم بتسوية سنوات التعاقد في التقاعد كما لم تبادر بهيكلة ديوان الخدمات المدرسية.

وحذر البيان ، سلطة الاشراف من نتائج ما وصفها ب" سياسة الهروب الى الامام والتفرد بالقرار، مطالبا، بالمراجعة الفورية لقرار تنظيم مناظرة الترقية المهنية العادية لسنة 2022.

ووجهت الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين الدعوة الى جميع هياكلها النقابية الى مزيد رص الصفوف استعدادا للمحطات النضالية القادمة، وإلى عقد ندوات للاطارات من أجل بلورة مواقفها تحضيرا للهيئة الإدارية.



