توننداكس ينهي تداولاته الاسبوعبة على تراجع بنسبة 60ر0 بالمائة وسط تداولات متواضعة للسوق

توننداكس ينهي تداولاته الاسبوعبة على تراجع بنسبة 60ر0 بالمائة وسط تداولات متواضعة للسوق

Publié le Vendredi 23 Decembre 2022 - 21:05 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أنهي مؤشر بورصة تونس للأوراق المالية توننداكس، أسبوعه الممتد من 19 الى 23 ديسمبر 2022، على تراجع بنسبة 6ر0 بالمائة الى مستوى 6ر8074 نقطة وفق الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية.

وسجلت السوق حجم تداول أسبوعي متواضع قارب 9ر38 مليون دينار وقد استحوذ الاتحاد الدولي للبنوك على 7ر24 بالمائة من اجمالي التداولات في حين ساهم تداول كتلة اسهم تعود الى شركة التوظيف التونسي بقيمة 3ر8 مليون دينار في رفع حجم التداولات.

وتصدر سهم سرفيكوم، قائمة الاسهم النشطة، محققة ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة مما رفع من قيمة السهم الى 220ر 0 دينار وسط تداولات في حدود 32 الف دينار في حين ارتفع سهم اسمنت بنزرت بنسبة 7ر4 بالمائة لينهي الأسبوع عند مستوى 780ر1 دينار.

وتراجع سهم المغاربية للاشهار، في المقابل، بنسبة 8ر18 بالمائة الى 130ر0 دينار في حين تراجع سهم البنك العربي لتونس بنسبة 8ر7 بالمائة الى مستوى 820ر2 دينار.




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