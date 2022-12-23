دعا ديوان البحرية التجارية والموانئ كافة المتعاملين من امناء السفن ومقاولي الشحن والحرفاء المتعاملين مع موانئ حلق الوادي وبنزرت وسوسة وصفاقس الى وجوب اعتماد اضبارة النقل بداية من غرة جانفي 2023



واضاف الديوان ، في بيان اصدره الجمعة، ان الاستظهار بالاضبارة يتعلق بالاجراءات المتعلقة بالسفن والبضائع المشحونة عبر حاويات او مجرورات .



وحث الديوان في سياق متصل بتنفيذ الاجراء الجديد، ادارات الموانئ المعنية بالاستظهار بالاضبارة على التنسيق مع مصالح الديوانة وشبكة تونس للتجارة.



وأحدثت إضبارة النقل بمقتضى الأمر 2268 المؤرخ في 14 أوت 2006 وهي منظومة مندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع تسمى "المنظومة المندمجة لإضبارة النقل"



ويتم ضمن هذه المنظومة تبادل البيانات آليا بين الأطراف المعنية للقيام بالإجراءات التي يتطلبها النقل الدولي للبضائع وتشكل هذه المنظومة جزء من الإضبارة الوحيدة وترتبط هذه المنظومة بالنظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية.









