أريانة: بلدية أريانة تؤكد أن توقّف عمليات رفع الفضلات المنزلية راجع إلى عدم تزويدها بمادة "الغازوال" اللازمة لتشغيل شاحناتها

كشفت بلدية أريانة، اليوم الجمعة، أن تعطّل عمليات رفع الفضلات طيلة اليومين الأخيرين راجع إلى عدم تزويدها بمادة "الغازوال" من قبل الشركة التونسية لتوزيع البترول "عجيل" الأمر الذي أدى إلى توقف شاحناتها عن العمل.

وأشارت البلدية، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إلى أن رفع الفضلات سيعود إلى نسقه العادي بداية من مساء اليوم بعد أن تعهّدت الشركة المشار إليها آنفا بالقيام بعملية التزويد بداية من صباح اليوم.

ولاحظ أهالي مدينة أريانة خلال اليومين الأخيرين غياب شاحنات رفع الفضلات خلال الأيام بكامل المنطقة البلدية، الأمر الذي أدى إلى تراكمها وانبعاث الروائح الكريهة.

وعبّر عدد منهم، في تصريحات متطابقة لـ"وات"، عن استغرابهم من عدم إعلام المواطنين بتخلّف مصالح النظافة عن رفع الفضلات في الأوقات المعتادة وأسباب ذلك.

وأعرب المتساكنون، وخصوصا منهم القاطنين بالقرب من عدد من نقاط تجميع الفضلات، عن استيائهم من هذا التقصير الذي تسبّب في امتلاء الحاويات المعدة لتجميع الفضلات وإلتجاء المواطنين إلى إلقاء الفضلات بجانبها وفي نقاط عشوائية غير مخصصة لذلك، معبّرين عن تخوفهم من توسع هذه الظاهرة.

جدير بالذكر أن الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية لصناعات التكرير، فاختة المحواشي، أكدت في تصريح إعلامي صباح اليوم على توفر "الغازوال 50" في تونس الكبرى بداية من اليوم، وعدم وجود أي إشكاليات على مستوى التوزيع لمحطات الوقود بولايات تونس الكبرى، وأن الاشكاليات تهم فقط المناطق خارجها، موضحة أنّ الأسطول المتوفّر للشركة لا يسمح بتوزيع "الغازوال" بالسرعة اللازمة لكامل مناطق الجمهورية.









