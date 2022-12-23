زغوان: القبض على مجرم خطير صادر في شأنه 13 منشور تفتيش في قضايا مختلفة

قبضت فرقة مشتركة من أعوان الحرس الوطني ببئر مشارقة وجبل الوسط من ولاية زغوان، فجر اليوم الجمعة، على مجرم خطير بمنطقة جبل الوسط صادر في شأنه 13 منشور تفتيش من أجل السرقة والسلب والعنف وغيرها.



وأوضح مصدر أمني بإقليم الحرس الوطني بزغوان، في تصريح لـ"وات"، أنه تم إلقاء القبض على المتهم في منطقة واقعة بين جبل الوسط والمحمدية من ولاية بن عروس على إثر معلومات وردت على مصالح الحرس حول تحركاته وأماكن وجوده، مشيرا إلى أنه اقترف جرائمه في مناطق تابعة لولايات زغوان وبن عروس ونابل.

وأكد أنه تمت إحالة المتهم على النيابة العمومية التي أذنت بإيداعه السجن في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه وتسليمه إلى مصادر التفتيش، وفق تعبيره.









