اكدت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة الثانية عالميا ان اختيارها كافضل رياضية عام 2022 في الاستفتاء السنوي لوكالة تونس افريقيا للانباء الذي اعلنت نتائجه اول امس الاربعاء من شانه ان يغذي لديها الحماس و الاصرار على مزيد التالق خلال الرهانات المرتقبة في عام 2023.

وعبرت انس جابر في تصريح لموقع "الصباح نيوز" اليوم الجمعة عن سعادتها بترشيحها من قبل الصحفيين الرياضيين كاحسن رياضية في العام في الاستفتاء السنوي "وات" باعتبار ما تحتله هذه الجائزة من اهمية على المستوى المعنوي, قائلة في هذا الصدد "اكيد ان مثل هذه الالقاب مهمة في مسيرة الرياضي وتزيده اصرارا على مواصلة التالق . واضافت "ساسعى الى مزيد تشريف الراية الوطنية وتحقيق انجازات اخرى " .



يذكر ان لاعبة كرة المضرب البطلة انس جابر قد توجت بلقب افضل رياضية تونسية ( المسابقة الرسمية) في الاستفتاء السنوي لافضل الرياضيين الذي تنظمه وكالة (وات) لعام 2022 بحصولها على 611 نقطة متقدمة على الرباعة غفران بلخير الثانية في الترتيب ب( 459 نقطة ) ومروي العامري ( 424 نقطة) .

وفازت انس جابر بلقب افضل رياضية في استفتاء الوكالة للمرة الخامسة بعد دورات 2013 ثم 2018 و2019 و2021 و2022 علما انه تم حجب الاستفتاء السنوي لوكالة (وات) عام 2020 بسبب جائجة كورونا التي عطلت كل الانشطة والبطولات الرياضية في تونس و في العالم.



ويذكر ان اكثر من 150 اعلاميا وفنيا ومدربا شاركوا في التصويت في ( المسابقة الرسمية) للنسخة العاشرة لاستفتاء وكالة تونس افريقيا للانباء لعام 2022.



