سمير ديلو: "القضاء العسكري يؤجل النظر في قضية "المطار" الى جلسة 20 جانفي 2023"

قرّرت محكمة الاستئناف العسكرية الجمعة، تأجيل النّظر في القضية المعروفة ب"قضية المطار" الى جلسة 20 جانفي 2023، وفق ما اورده سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك.



وأضاف ديلو ان هذا القرار يأتى استجابة لطلب المحامين ولتقديم ما يفيد صدور حكم عن القضاء العدلي ( محكمة الإستئناف بتونس ) في نفس الوقائع وفي حقّ نفس المتّهمين (بتاريخ 25 ماي 2022 ) .



وأوضح عضو هيئة الدفاع، أن تأجيل النظر يأتي أيضا في انتظار عقد الجلسة المقررة ليوم 29 ديسمبر الجاري، التي يحاكم فيها المحامي مهدي زقروبة من أجل نفس الأفعال أمام القضاء العدلي.



وكانت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، قد أصدرت في 17 ماي 2022 أحكاما في هذه القضية، تقضي بسجن كل من سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ومحمد العفاس وماهر زيد (نواب بالبرلمان المنحل عن ائتلاف الكرمة) والمحامي مهدي زقروبة، والمواطن لطفي الماجري (قام بتصوير الواقعة) لمدة تراوحت بين 3 و6 أشهر، من اجل تهمة "هضم جانب موظف عمومي" إلى جانب الحكم بعدم سماع الدعوى في حق النائب السابق عبد اللطيف العلوي القيادي بائتلاف الكرامة.



كما أصدر القضاء العدلي المتعهد بنفس القضية، أحكاما تقضي بحفظ التهمة في حق ثلاثة من المتهمين في هذه القضية، وهم نضال السعودي ومحمد العفاس وعبد اللطيف العلوي.



وتعود أطوار ما يعرف بـ"قضية المطار" المتّهم فيها النواب السّابقون، سيف الدين مخلوف ونضال السعودي وعبد اللطيف العلوي وماهر زيد ومحمد العفاس، والمحامي مهدي زقروبة،إلى شهر مارس 2021، حيث “قام عدد من نواب ائتلاف الكرامة، بإحداث الهرج بمطار تونس قرطاج، احتجاجا على منع مواطنة من السفر، باعتبارها مصنّفة ضمن الإجراء الحدودي "اس 17".



