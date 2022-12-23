إنقاذ 218 مهاجرا غير نظامي من الغرق في عرض البحر في ليلة واحدة

إنقاذ 218 مهاجرا غير نظامي من الغرق في عرض البحر في ليلة واحدة

Publié le Vendredi 23 Decembre 2022 - 13:09 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أنقذت الوحدات البحرية بالإدارة العامة لحرس الحدود، ليلة الأربعاء/الخميس، 218 مهاجرا غير نظامي من الغرق بعد تعرض مراكبهم للغرق بعرض البحر.

وأفاد المتحدث باسم الحرس الوطني، في بلاغ اليوم الجمعة، بأن الوحدات البحرية بالإدارة العامة لحرس الحدود تمكنت خلال تلك الليلة من إحباط 11 عملية اجتياز ونجدة وإنقاذ 218 "مجتازا"، بينهم 197 أجنبيا، بعد تعرض مراكبهم للغرق بعرض البحر.
وأذنت النيابة العمومية باتخاذ ما يتعين في شأنهم.

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