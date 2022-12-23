مجلس بلدية تونس يصادق على اعتمادات إضافية لمشاريع جارية منذ 2018

صادق مجلس بلدية تونس يوم الخميس على اعتمادات إضافية بقيمة 11 مليون و350 ألف دينارا لاستكمال تنفيذ مشاريع قائمة منذ انطلاق المدة النيابية للمجلس في 2018 معللا هذه الزيادة في الاعتمادات بارتفاع أسعار التكلفة بمرور الزمن وتعطل الانجاز لاسباب قانونية متعلقة بالعقارات والتسويات مع المتدخلين في المشاريع واتمام الصفقات.



وتمت خلال الجلسة التي انعقدت بمن حضر من أعضاء المجلس أي حوالي 20 عضوا في جلسة استثنائية تم تاجيلها الاثنين الماضي لعدم توفر النصاب القانوني للحاضرين (31 عضوا من 60 عضوا) استعراض كافة المشاريع الجارية للبلدية بين 2018 و2022 وتبيان مدى تقدمها والتكلفة المخصصة لها والصعوبات الحائلة دون الانجاز الكامل أو الجزئي.



وقالت رئيسة البلدية سعاد عبدالرحيم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن السبب الرئيسي في تعطل المشاريع هو "البيروقراطية" سواء في التوصل الى التسويات العقارية أو طلبات العروض والصفقات.

وتهم المشاريع بالخصوص مجالات تأهيل شبكات التنوير العمومي وتهيئة المناطق الخضراء والساحات والاسواق البلدية وتهيئة البنايات المتداعية للسقوط والطرقات والارصفة وملاعب الاحياء والمنشآت الرياضية وتجهيز الادارة والمنشآت البلدية واقتناء معدات النظافة وحفظ الصحة.

وأقرت نائبة رئيسة البلدية حفيظة مديمغ خلال الجلسة بأن من بين المشاريع التي تواجه صعوبات كبيرة في التقدم صيانة البنايات المتداعية والمهددة بالسقوط في العاصمة كما أن عديد المشاريع تمت مراجعتها بسبب صفقات وطلبات عروض "غير مثمرة " تم التراجع عنها أو إعادة النظر فيها.

وكان المجلس البلدي صادق في ختام شهر نوفمبر الماضي على ميزانية سنة 2023 المقدرة ب 160 مليونا و364 ألف دينار، بزيادة قدرها 8,73 بالمائة، أي 12 مليونا و882 ألف دينار بالمقارنة مع ميزانية سنة 2022 البالغة 147 مليونا و482 الف دينار.

ووجه أمين المال الجهوي التابع للادارة العامة للمحاسبة العمومية بتونس رسالة الى رئيسة البلدية وأعضاء مكاتبها خلال جلسة المصادقة على ميزانية 2023 لاحظ فيها أن بلدية تونس تقدم تقديرات "مشطة" في بعض الحالات حول قدراتها على استخلاص الجباية والاداءات والمعاليم التي تشكل أساس التمويل الذاتي لميزانيتها وهو ما يعني إن موارد البلدية الذاتية غير ثابتة وتستدعي تحسين عملية الاستخلاص.



